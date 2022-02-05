شكرا لقرائتكم خبر عن "لو خريج أزهر".. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة "إمام مسجد" بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يوم 15 فبراير الجارى، تلقى طلبات 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد، و1000 عامل مسجد بنظام التعاقد، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية الشروط الوجاب توافرها فيمن يتقدم لوظيفة إمام مسجد بنظام التعاقد:

1. ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا .

2. مؤهل عال أزهري مناسب .

3. ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .

4. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

5. إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

6. شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

7. صورة المؤهل .

8. صورة المؤهل الأعلى إن وجد .

9. صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

وقالت وزارة الأوقاف إن من يجتاز الاختبارات من المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد، سيختص بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، كما سيشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .