شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة النيابة الإدارية، في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم السبت، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019.

وكانت النيابة الإدارية، أكدت في بيانها الصادر، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس - شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي:

-التاكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

-التاكيد علي حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

-التاكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.