شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين تتيح خدمة الاستعلام عن "زيادات المعاش" إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات الكترونيا من خلال موقع الهيئة حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية تطورات زيادة المعاش في نقاط محددة .

يتم الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

الدخول على خدمة " الخدمات التأمينية "

الدخول على خدمة استعراض تطور زيادة المعاش

ثم الدخول على الخدمة بعد التسجيل كمستخدم