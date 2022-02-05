شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت كات بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بعد اقتراب انتهاء تنفيذه وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى:

1- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.

2- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.

3- المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

4- المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

5- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

6- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابرا النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.

7- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

8- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه يونيو المقبل.

9- محطات وقطارات هذا الجزء مكيفة.