شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة تحت الأرض.. من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

ويترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربى الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

الإنفوجراف التالى، يستعرض القصة الكاملة للطفل المغربى.

من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟