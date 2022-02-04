شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى المغرب تعرب عن تضامنها مع الطفل ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفارة المصرية في المغرب عن خالص دعواتها أن يتم إنقاذ الطفل ريان، وأن يعود سالما لأهله، وتعرب السفارة عن تضامنها مع الشعب المغربى، وتوجه التحية للجهود المضنية التى تبذلها اجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان.

يأتي ذلك في وقت تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

ويترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربى الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

وتواصل وحدات متخصصة فى الطبوغرافيا رصد المكان، قبل انطلاق أشغال الحفر الأفقى لاستئناف عملية إنقاذ ريان.

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