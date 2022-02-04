شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الفنى لمعرض الكتاب يستضيف أول لاعب أراجوز مصرى من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وزيرة الثقافة : استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوى القدرات الخاصة وتواصل جهود صون مفردات الهوية المصرية

استضاف البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل عرضا للأراجوز اداه إسلام أحمد من ذوى القدرات الخاصة وأحد خريجى الدفعة الأولى لمدرسة الاراجوز التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل والتى تعد أول مدرسة متخصصة في مصر .

وأكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوى القدرات الخاصة ، مشيرة إلى أن مدرسة الاراجوز التى تم تدشينها فى أغسطس 2021 نجحت فى تخريج17 لاعب فى اولى دفعاتها خلال نوفمبر من نفس العام ضمن الاحتفال بيوم الملتقى الثالث للاراجوز متابعة أن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها الثقافة الشعبية ، مؤكدة تواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات التراث الوطنى ، موضحة أن تدشين المدرسة جاء بهدف صون احد مفردات الهوية المصرية .