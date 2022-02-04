مارس فعل مشين على موتوسيكل.. حكاية جرأة فتاة أوقعت متحرش الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكد تنتهي ناريمان خالد من حضور "كورس تعليمي" فاقترحت على زميلتها التوجه إلى أقرب مطعم. اشترت الصديقتان سندوتشات وقررا تناولها بالطريق. ترجلتا من السيارة للاستمتاع بهواء نقي وطقس مشمس إلا أن تاجرا عكر صفو تلك الأجواء.

بعد يوم عمل شاق، انتهى تاجر ثلاثيني من بيع بعض المنتجات عبر صندوق يضعه على دراجته النارية استعد للرحيل قاصدا منزله بمركز أبو النمرس في رحلة يومية يتنقل خلالها بين مسكنه ومركز الحوامدية جنوب الجيزة.

مع خلو الشارع من المارة وقت الظهيرة لاحظ صاحب الـ32 سنة توقف سيارة اتخذت فتاتان في مقتبل العمر من صندوقها مائدة لوضع الطعام وسط تبادل للحديث والضحك للخروج من حالة الضغط.

استرق التاجر النظر للحظات قبل أن يقرر التوقف. جلس على دراجته النارية في الجهة المقابلة للسيارة. بدأ يتفحص جسدي الفتاتين بل ومارس العادة السرية أمامهما.

انتبهت "ناريمان" لفعل التاجر المشين فتحلت بالشجاعة وأخرجت هاتهفها لتوثق تلك الواقعة وأخبرته بثقة وهدوء تحسدان عليها "احنا بنصورك وهنفضحك" ما أصابه بالارتباك فاعتدى عليهما بالسب ولاذ بالهرب عائدا إلى زوجته وبناته.

لم يحتاج الأمر سوى دقائق ليحظى المقطع بتداول على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما الصفحات المهتمة بأخبار مركز الحوامدية.

وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء علاء فاروق رصدت المقطع وجرى فحصه تسنيقا مع إدارة المساعدات الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الحوامدية، أكدت صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه بقيادة مأمورية قادها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية.

أمام العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، وقف المتهم منكسرًا كما لو أصابته علة ليقر بفعلته مرددًا عبارة "البنت حلوة وعجبتني.. بس أنا غلطان" ليحيله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

في المقابل، تعرضت "ناريمان" 20 سنة، إلى بعض الانتقادات اللاذعة على تصويرها الفيديو لترد "حاولت أحمي بنات غيري وستات كتير كل يوم بيتعرضو للتحرش اللفظي أو التحرش الفعلي".