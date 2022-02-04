الطقس غدا السبت.. شديد البرودة ليلًا.. وصقيع وأمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا السبت، نهارًا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

الطقس غدا السبت: صقيع في هذه المناطق

أما حالة الطقس ليلًا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمالًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحري السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

الطقس غدًا السبت: حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدًا السبت: درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الاسكندرية 17 11

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 11

السلوم 16 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 16 10

الاسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 16 11

رأس سدر 16 09

نخل 14 01

نويبع 16 13

طابا 15 11

كاترين 07 03

الطور 17 08

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 11

الفيوم 16 09

بنى سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 07

قنا 19 07

الأقصر 20 09

أسوان 20 10

ادفو 20 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 19 06

شلاتين 22 12

ابو رماد 22 12

حلايب 21 13

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