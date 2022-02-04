زيادتان في الإيجار وفترة انتقالية.. تفاصيل أسبوع حاسم بشأن الإيجار القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي، اجتماعًا مهمًا بين الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية، والعدل، مع عدد من النواب والبرلمانيين، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار القديم.

ووصفت عدة مصادر الاجتماع بالتاريخي، الذي جاء ليحرك المياه الراكدة في الملف الذي يهم ملايين المصريين، إما من المستأجرين أو المالكين.

يأتي هذا عقب أيام من موافقة لجنة الإسكان في البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بالوحدات السكنية لغير الأغراض السكنية، أو تلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بناء على مقترح مقدم من النائب يحيى عيسوي.

في التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" أهم ما شهده الأسبوع فيما يتعلق بتطورات تعديل قانون الإيجار القديم..

- تطور مهم في ملف الإيجار القديم.. لجنة مشتركة ومعايير جديدة (بيان حكومي)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

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- الإيجار القديم.. رئيس محلية البرلمان يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة المشكلة لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

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- زيادتان في الإيجار.. تغييرات مهمة على الإيجار القديم قبل إخلاء الشقة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

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- فترة انتقالية.. 3 ثوابت للحكومة في حل أزمة الإيجار القديم كاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

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- صندوق تكافل ووحدات إيجار.. وزير الإسكان يستعرض مقترحات حل أزمة الإيجار القديم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

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