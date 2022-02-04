شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 330 ألف شخص بـ"تكساس" وشلل مرورى بسبب عاصفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقطعت السبل بالسائقين طوال الليل على طول الطرق السريعة في تكساس الأمريكية بالقرب من سان أنطونيو بعد سلسلة من الحوادث، وهو أحد الآثار اللاحقة لعاصفة شتوية تسببت في سقوط صقيع وثلوج كثيفة في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتركت مئات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء يوم الجمعة حيث هددت الظروف المناخية الجليدية أجزاء من السهول ونيو إنجلاند.

كان مايك ماكوركل، أحد المتضررين، جالسًا في طريق مسدود على طريق تكساس السريع منذ الساعة 7 مساءً. يوم الخميس، وقال: "كنت أقوم بتشغيل محركي لمدة 15 دقيقة كل ساعة في محاولة للحفاظ على الغاز والبقاء دافئا. تبلغ درجة الحرارة حاليًا 10 درجات في شاحنتي ".

وأضاف إن الازدحام المروري يمتد حوالي 20 ميلاً ويقدر أنه قد قطع مسافة أربعة أميال فقط في 12 ساعة.

إلى جانب ظروف الطريق المعطلة ، كان أكثر من 330 ألف عميل بدون كهرباء من تكساس وأركنساس وتينيسي عبر أوهايو وإلى نيويورك ، حسبما أفاد موقع Poweroutage.us يوم الجمعة بعد عاصفة ثلجية أسقطت خطوط الكهرباء والأشجار في جميع أنحاء المنطقة يوم الخميس.

عطلت العاصفة الرحلات الجوية في المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة صباح الجمعة ، بما في ذلك المطارات في مدينة نيويورك وبوسطن ودالاس.

تم توقع المزيد من الثلوج ، لكن الجليد كان يهدد بإحداث فوضى في السفر في الشمال الشرقي قبل أن تتجه العاصفة إلى البحر في وقت متأخر من الجمعة والسبت ، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وردت تقارير عن تساقط الثلوج في أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت بمعدل قدم أو أكثر صباح يوم الجمعة، وظلت تحذيرات من برودة الرياح سارية في تكساس ، حيث كانت درجات الحرارة تتراوح بين رقم واحد وأقل من صفر في التوقعات.

كما ظلت العديد من المدارس والشركات مغلقة يوم الجمعة في المناطق التي ضربها الطقس الشتوي لأن الطرق ظلت متجمدة ودرجات الحرارة لم ترتفع فوق درجة التجمد.