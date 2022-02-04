شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى رسامة قساوسة وشيوخ جدد بسوهاج وأسيوط والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، احتفالات الكنائس الإنجيلية، أمس واليوم، برسامة قساوسة وشيوخ جدد في عدد من قرى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، في جولة رعوية بمشاركة القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنيسة الله بمصر، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس موسى أقلاديوس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشطا سوهاج، والقس هاني سند، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت أسيوط، والقس جميل فوزى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفكرية المنيا، وبحضور عدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية في مصر.

وبدأ رئيس الإنجيلية جولته الرعوية برسامة وتنصيب الدكتور وجيه قط شيخًا للكنيسة الإنجيلية بمشطا سوهاج، وفي محافظة أسيوط شارك رئيس الطائفة احتفال الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت برسامة وتنصيب شيوخ جدد، الشيخ عماد منصور، والشيخ مؤنس منير، والشيخ سامح رسمي، والشيخ ناهد صبري، بحضور عدد كبير من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفي محافظة المنيا شارك رئيس الإنجيلية، في حفل رسامة وتنصيب الأخ رامي إدوارد قسًّا وراعيًا لكنيسة الله الإنجيلية بملوي المنيا، كما شارك في حفل تنصيب القس جميل فوزي راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالفكرية المنيا.

وقدم رئيس الطائفة التهنئة إلى جميع القسوس والشيوخ الجدد وعائلاتهم، وشعب كنائسهم، وأكد خلال كلماته على "أن الرعاية والخدمة عطية من الله، والخدمة الحقيقية هي انكسار وتوحد ودموع وفرح مع الشعب".























