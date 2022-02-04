شكرا لقرائتكم خبر عن شمال يمين احنا المصريين.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" شمال يمين احنا المصريين .. الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر بالصعود لنهائى أمم أفريقيا ويؤكد: المصرى قادر على صنع المستحيل.. "الفراعنة" فى النهائى العاشر فى تاريخه.. ونجوم المنتخب عن حلم الثامنة: سنلعب المباراة النهائية بنفس الروح.

- مصير مشترك فى العصر الجديد.. سفير الصني بالقاهرة: مشاركة الرئيس السيسى فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية تمثل التجسيد الكامل لعالقات الشراكة الاستراتيجية.. 200 من كبرى الشركات الصينية تعمل فى مصر فى مجالات التصنيع والإنشاء وغيرها باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار - الحكومة تتعامل مع 85 ألف شكوى وطلب خلال يناير.. رئيس الوزراء: مستمرون فى التواصل الفاعل مع المواطنين عبر عدة قنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية - الحكومة تتعامل مع 85 ألف شكوى وطلب خلال يناير.. رئيس الوزراء: مستمرون فى التواصل الفاعل مع المواطنين عبر عدة قنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية - الحكومة تنفى إخلاء المدينة الجامعية تمهيدا لإلغاء التيرم الثانى - تثبيت سعر السولار وتعديل أسعار البنزين.. تثبيت سعر السولار وتعديل أسعار البنزين.. "التنمية المحلية": لا زيادة فى أجرة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات - تثبيت سعر السولار وتعديل أسعار البنزين.. تثبيت سعر السولار وتعديل أسعار البنزين.. "التنمية المحلية": لا زيادة فى أجرة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات - البرج الأيقونى علامة بارزة على النهضة العمرانية في الجمهورية الجديدة

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