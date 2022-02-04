شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الصادرات المصرية تصل 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات المصرية تصل إلى 45 مليار دولار وهذا نتاج الجهد الذى بذل فى العامين السابقين، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتمع مع المصدرين عام 2019 للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة المشاكل والعمل على حلها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصادرات البترولية حاليا وصلت إلى 32 مليار دولار فى عام 2021، لافتا إلى ان الحكومة استجابت لمطالب هذا القطاع، وتم صرف مستحقاتهم المتراكمة منذ عام 2012، وتمكنا من الوصول الى الهدف المطلوب، والمستهدف 2022 ننهى الصادرات البترولية إلى 40 مليار دولار، وكذلك لتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول صادرات مصرية إلى 100 مليار دولار، وينتج عن استمرار على حل مشاكل المصدرين.

وتابع: "القارة الأفريقية تحظى باهتمام كبير من الصادرات المصرية ونسير على خطة للتوسع فى الصادرات للقارة، وهذا يمكنا إلى الوصول إلى 100 مليار دولار".

وعن قانون الإيجار القديم، قال السفير نادر سعد، أنها مشكلة معقدة ومزمنة ولها عقود مستعصية على الحل ومع ذلك الحل ليس مستحيلا وبدأ بالفعل لمناقشة المشكلة، وأكد أهمية خروج حل يراعى الطرفين الملاك والمستأجرين، ولابد من إعادة التوازن بينهما، والأفكار المطروحة هى مدة فترة انتقالية يحددها القانون، ويجرى العمل عليه الأسبوع القادم وقبل إحالته إلى مجلس النواب هيكون هناك حوار مجتمعى حول بنود القانون، وهيكون هناك فترة انتقالية معينة أى كانت الفترة من سنوات تتحرر العلاقة الإيجارية، ولو مستأجر لم يتمكن من الحصول على مسكن جديد سيتم حصولهم على مسكن فى الإسكان الاجتماعى، وإذا رغب تمليك شقة سيتم توفير لهم شقة ملك".