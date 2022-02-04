"وصل لمرحلة صعبة".. "طبيب فيصل" يكتب الفصل الأخير من حياته بطريقة مأساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم طبيب على التخلص من حياته قفزا من شرفة منزله بالطابق السابع بشارع فيصل في نطاق حي بولاق الدكرور، غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن أسفل العقار سكنه بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وجه العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور) بانتقال رجال المباحث بقيادة وكيله المقدم عمرو البطران تنسيقا مع مفتش الصحة.

معاينة وتحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن الجثة لطبيب يبلغ من العمر 64 سنة، غير متزوج، ويقيم مع أسرته إلا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم فأصيب بجلطات متتالية أثرت على صحته جسديا ونفسيا.

حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أصيب الطبيب بحالة اكتئاب تحول معها إلى مريض نفسي ومن ثم انصرف عن مباشرة عمله.

مساء اليوم، دلف الطبيب الستيني إلى غرفته وقفز من الشرفة بالطابق السابع ليسقط جثة هامدة فور ارتطام جسده بالأرض.

استمع رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد مندور والنقيب أحمد عبد الكريم معاوني مباحث بولاق الدكرور، إلى أقوال أسرة الطبيب البشري الذين نفوا وجود ي شبهة جنائية مكتفين بالقول "كان تعبان ووصل لمرحلة صعبة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.