شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة.. والأرصاد تحذر: وصلنا لذروة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها اليوم الجمعة على كافة الأنحاء .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية -سيدى عبد الرحمن-العلمين)، وشمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت تكون أقل حدة ، مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء وتتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناه الآن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، و شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 1.