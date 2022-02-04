لو أنت من متوسطى الدخل وعايز شقة.. اعرف الأسعار والأماكن.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإسكان طرح وحدات للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة فى مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة جاهزة للتسليم الفورى.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروع "سكن مصر"، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبد الحميد أنه فيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

ومن المقرر بدء فتح باب التقديم وسداد المقدمات يوم 15 فبراير الجارى، ونقدم لكم فى هذا الإنفوجراف أسعار الوحدات المطروحة وأماكنها.

لو أنت من متوسطى الدخل وعايز شقة..اعرف الأسعار والأماكن بالمدن



لو أنت من متوسطى الدخل وعايز شقة..اعرف الأسعار والأماكن بالمدن