شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشارك فى مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية المنعقد بروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا، بدعوة من قائد القيادة الأفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية، والتى عُقدت بالعاصمة الإيطالية " روما.

وناقش المؤتمر جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التى تسعى لتقويض الأمن والحكم فى قارة إفريقيا، كما ناقش الحضور عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الدول الأفريقية.

كما أكد عدد من رؤساء الأركان الأفارقة إلى أنه تم الإتفاق خلال المؤتمر، على ضرورة تكاتف الجهود ودعم العلاقات العسكرية بين كافة الدول الإفريقية، وأن المؤتمر يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية تطوير مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الفريق أسامة عسكر، بالفريق أول ستيفن تاونسند قائد القيادة الأفريقية الأمريكية، استعرض خلالها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والأفريقية .

حضر المؤتمر عدد من رؤساء أركان الدول الأفريقية وعدداً من قادة القوات المسلحة المصرية والإفريقية.