شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعك" تنفذ 4463 مشروعا بمليار و165 مليون جنيه وتوفر 18 ألف فرصة عمل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تنفيذ 4463 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و165 مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن تلك المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألف و368 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهى تمثل حجم الإنجازات التى تمت منذ بداية المبادرة وحتى الشهر الحالى وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة، لافتا إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم فى المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها لافتاً إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها .