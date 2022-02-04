شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار وشبورة غدا والصغرى بالقاهرة 10 درجات وسانت كاترين 3 تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد غدا السبت، ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى.

.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مطار القاهرة يستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم مشجعى منتخبنا الوطنى لكرة القدم لدى عودتهم من مطار "ياوندى" بعد فوز المنتخب الوطنى على نظيره الكاميرونى فى مباراة نصف النهائى وصعوده للمباراة النهائية، وقد حرص القائمون فى المطار على سرعة إنهاء إجراءاتهم .

أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ 795 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد عدة تغيرات شهدتها الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 795 جنيها للجرام، في ظل توقعات بحركة مستمرة فى الذهب خلال الساعات القادمة.

أمطار وشبورة.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات وسانت كاترين 3 تحت الصفر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس لليوم الثانى على التوالى

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه من المتوقع اليوم الجمعة، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم، وقد تصل إلى مناطق شمال الصعيد.

مجلس الوزراء: التعامل مع 85 ألف شكوى وطلب يناير الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

النقل: محور طولى مرورى من بنها لدمياط لربط الإسكندرية الزراعى بالدولى الساحلى

تابعت وزارة النقل أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140كم، والذي يشمل على عدد 15 عملا صناعيا (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

انقطاع المياه غدا عن مسطرد و9 مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 5 فبراير 2022، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.

المالية: منظومة إلكترونية للتعاقدات الحكومية تشمل تقديم أكثر من 16 خدمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بخطى ثابتة فى مسيرة التحول الرقمى، وتحديث أنماط العمل الحكومى، وتعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بما يساعد فى استيداء حق الدولة.

الحكومة تنفى إخلاء المدن الجامعية تمهيدا لإلغاء الترم الثانى بالجامعات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

بابا الفاتيكان: الأخوة هى الحل لإنهاء الحروب وتدمير الشعوب وحرمان الأطفال من الغذاء

بدأ قداسة البابا فرنسيس كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بتقديم التحية لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،قائلا: "اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أحيي مع كامل التقدير والمحبة سماحة الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي وقّعت معه منذ ثلاث سنوات بالضبط في أبو ظبي، وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ولقد سرنا معًا في السنوات الأخيرة كأخوين واعيين بأننا من خلال احترام ثقافاتنا وتقاليدنا المتبادلة نلبي الدعوة إلى بناء الأخوة كرادع ضد الكراهية والعنف والظلم".

"تنظيم الاتصالات": إنشاء محطات محمول بـ500 قرية بتكلفة 1.5 مليار جنيه

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، البدء في إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

انفوجراف.. تغريم شركات المحمول 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة الخدمة

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الإجراءات التي اتخذها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وهي:

منتخب مصر: إصابة الونش بسيطة.. ويشارك أساسيا أمام السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر، إن إصابة محمود الونش مدافع الفراعنة تطلبت اجراء جراحة بسيطة له فى الرأس، ولكن ليس 7 غرز كما تردد، كما أكد مسئولو الفراعنة أن الونش سيشارك أساسيا أمام السنغال فى النهائى الافريقى مساء الأحد المقبل.

بعد إيقاف عمر كمال.. كيف يفكر كيروش لحل أزمة الجبهة اليمني أمام السنغال؟

يفتقد منتخب مصر فى المباراة المقبلة، عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن بعد حصوله على بطاقة صفراء فى مباراة أمس أمام الكاميرون، ليتأكد غيابه عن النهائى الأفريقى أمام السنغال مساء الأحد المقبل.

تريزيجيه يعد الجماهير المصرية بلقب الكان بعد التأهل للنهائى.. فيديو

وعد محمود حسن تريزيجية نجم المنتخب الوطنى، الجماهير المصرية، بحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب السنغالي.

الأهلى "الوصيف" فى قائمة أكثر الأندية خوضاً للمباريات بكأس العالم للأندية

يستعد فريق الأهلى لخوض أولى مبارياته فى كأس العالم للأندية ضد مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء يوم السبت فى ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

وداعا جلال الشرقاوى.. رائد المسرح فى آخر حواراته مع الخليج 365: المسرح دائما هو التأريخ للواقع.. وقدمت جرائم الإخوان فى مسرحيتى "دنيا حبيبتى".. و"مسرح مصر" اسكتشات لا يجب ربطها بالفن المصرى

رحل عن عالمنا المخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وانضم لقائمة الفنانين الراحلين الذين لم يصمدوا أمام هذا الفيروس مثل دلال عبد العزيز وسمير غانم وأحمد خليل وغيرهم.

حالة عدم الاستقرار تصل ذروتها اليوم.. صور الأقمار الصناعية تكشف: تدفق السحب الرعدية على الإسكندرية والعلمين.. الأمطار تمتد لشمال الدلتا والمناطق الداخلية .. نشاط رياح على كافة الأنحاء واضطراب بالملاحة

تصل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد لذروتها اليوم الجمعة، حيث تمتد فرص الأمطار لكافة أنحاء الجمهورية، وتزداد حدتها، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الرئاسة فى أسبوع.. استقبال رئيس السنغال.. وزيارة لبكين ومتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة.. الرئيس السيسى للاعبى المنتخب بعد الصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على تحدى الصعب وصنع المستحيل

شهد الأسبوع المنقضي عددًا من الفعاليات المهمة بقصر الاتحادية الرئاسي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "ماكى سال" رئيس جمهورية السنغال، الذي أكد الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقى فى ضوء تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة.