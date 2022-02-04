شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم مشجعى منتخبنا الوطنى لكرة القدم لدى عودتهم من مطار "ياوندى" بعد فوز المنتخب الوطنى على نظيره الكاميرونى فى مباراة نصف النهائى وصعوده للمباراة النهائية، وقد حرص القائمون فى المطار على سرعة إنهاء إجراءاتهم .

كانت الطائرة التى تقل على متنها 117 مشجعا، قد وصلت منذ قليل إلى مبنى الركاب رقم 1 وقام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة بإنهاء إجراءات الوصول

وكان منتخب مصر قد فاز علي الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف بركلات ترجيح عقب انتهاء الشوطين الأصلى والإضافة بدون أهداف

ويلتقى الفراعنة بعد غد الأحد فى التاسعة مساء فريق السنغال على الدور النهائى لبطولة أمم أفريقيا.



مطار القاهرة يُستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون



مطار القاهرة يُستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون



مطار القاهرة يُستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون



مطار القاهرة يُستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون



مطار القاهرة يُستقبل طائرة مشجعى المنتخب العائدين من الكاميرون