شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المركز، في بيان، إلى أنه من المتوقع ليوم السبت 5 فبراير 2022، أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1- 5 مم، ويوم الأحد 6 فبراير 2022، قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.
فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية -سيدى عبد الرحمن-العلمين)، وشمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة
ومن المتوقع ان تتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت تكون أقل حدة ، مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وتتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناه الأن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة .