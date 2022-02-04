شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير الأردنى لتعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر، والسيد فوزي أبو فارس الملحق الثقافي، وعلاء الزيود المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة ومندوبية الأردن الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الأردنية وذلك بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأردنية، لا سيما بعد التقدم الكبير وغير المسبوق الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، واحتلالها موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، إلى جانب عقدها شراكات دولية مع جامعات عالمية مرموقة.

كما تناول اللقاء عرض الأنشطة والخدمات التي تقدمها جامعة القاهرة للطلاب الوافدين، ومنهم الطلبة الأردنيين الدارسين في كلياتها، وتسخير كافة الإمكانات لهم وتوفير مناخ بحثي وعلمي مناسب لهم، خاصة وأن الجامعة يدرس بها حاليًا طلاب يمثلون 50 جنسية مختلفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض البرامج الأكاديمية والكليات الجديدة التي استحدثتها جامعة القاهرة، وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل لدعم احتياجات سوق العمل ضمن رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع.

من جانبه، أثنى السفير الأردني أمجد العضايلة، على التطور الكبير في جامعة القاهرة وما تتميز به من سمعة أكاديمية مشرفة، ومكانة تعليمية عريقة ومرموقة على مستوى المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا حرص الأردن عبر مؤسسات التعليم العالي الجامعي على تعزيز أوجه التعاون والتبادل الأكاديمي والثقافي مع جامعة القاهرة. ومنوها الى رغبة جموع الطلاب الاردنيين في الالتحاق بجامعة القاهرة، والعدد الكبير منهم الملتحقين بالفعل بها.

وفي نهاية الزيارة، التقى رئيس جامعة القاهرة والسفير العضايلة، عددًا من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون بكليات جامعة القاهرة المختلفة، حيث حرصا على الاستماع إلى مقترحات الطلبة بهدف تحسين تجربتهم في التعليم بالجامعة.