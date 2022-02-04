شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاسكان الإيفوارى يزور المشروعات القومية المنفذة من المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار كونى نابانى برونو وزير الإسكان الايفوارى، وسفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق عدد من المشروعات القومية المختلفة والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك خلال زيارته للقاهرة والتى استقبله فيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما التقى الوزير الإيفوارى، بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و الذى رحب بوزيرالاسكان وسفير دولة كوت ديفوار و الوفد المرافق لهما وخلال اللقاء ، تم استعراض كبرى المشروعات التى نفذتها الشركة بمصروالدول العربية والأفريقية ومنها دولة كوت ديفوار.



وزير الإسكان كوت ديفوار يزور مشروعات المقاولون العرب

من جانبه أبدى الوزير الايفوارى، إعجابه بما شاهده خلال الزيارة من مشروعات عملاقة مبديا تطلعه من الاستفادة من تلك الخبرات بدولة كوت ديفوار و أشاد الوزير بما شاهده من انجازات كبرى تجرى على أرض مصر، و قدم الشكر لشركة المقاولون العرب على ما أنجزته فى بلاده من مشروعات.

و أعرب المهندس سيد فاروق، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، للوفد عن ترحيبه باستمرارالتعاون مع دولة كوت ديفوار والاستعداد لتنفيذ مزيد من المشروعات و نقل الخبرة والتدريب للجانب الايفوارى.



وزير الإسكان بكوت ديفوار ورئيس شركة المقاولون العرب

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إبراهيم مبروك والمهندس أسامه مصطفى عضوا مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا والمهندس محمد علوى رئيس قطاع المنشأت المتميزة و حلوان ، و المهندسة هبة أبو العلا مدير إدارة الكبارى و الانشاءات التخصصية ،و المهندس عبد الحى بدوى نائب مدير الإدارة.