شكرا لقرائتكم خبر عن مد باب التقدم لشغل 124 وظيفة بطب وصيدلة جامعة الوادى الجديد حتى 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
واوضحت جامعة الوادى الجديد أن من شروط الحصول على الوظيفة تقدير الدرجة الجامعية الأولى لوظائف المدرس والمدرس المساعد المعلن عنها في كليتي الطب والصيدلة لتصبح
أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير تراكمي (جيد) على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى بدلا من (جيد جدا).
كما يجب أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - لا يجــوز للمعين عــن طـريـق هــذا الإعــلان النقل أو الإعـــارة أو القيام بإجـــازة خـاصـة قبل مـرور خمس سنوات من شغل الوظيفة (يقدم إقرارا كتابياً بذلك) - ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل.