التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.
وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج إلى ما يلي:
يوم الجمعة 4 فبراير:
تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مم وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.
يوم السبت 5 فبراير :۔
تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.
يوم الأحد 6 فبراير:
قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.