التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج إلى ما يلي:

يوم الجمعة 4 فبراير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مم وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.

يوم السبت 5 فبراير :۔

تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.

يوم الأحد 6 فبراير:

قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.