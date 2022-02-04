شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب بمسجد النصر بالمنصورة - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب من مسجد النصر بسرسو بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان:"الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر، أن يحضر خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويفتتحان مسجد النصر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ حلمي الجمل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع جميع الإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب هي "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح الوزارة في مشروع صكوك الأضاحي، ما شجع على إطلاق هذا المشروع ليكون على مدار العام، وبالتنسيق مع وزارة التضامن ليتم الوصول إلى المستحقين.