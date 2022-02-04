يروجها مقابل مبالغ مالية.. ضبط مزور للمحررات الرسمية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، لقيامه بتزوير الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية وترويجها مقابل حصوله على مبالغ مالية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير واصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك ، مُتخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.