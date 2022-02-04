"انتحال صفة".. ضبط 3 أشخاص نصبوا على مواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتضرره من مجموعة من الأشخاص لادعاء عملهم بإحدى الجهات الحكومية وطلبهم مبلغ مالي منه لإحدى الجمعيات التابعة للدولة "على خلاف الحقيقة"، وتمكنوا من الحصول على مبلغ مالي كمقدم من إجمالي المبلغ المطلوب

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) بالاشتراك مع (شخصين) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم حال تردده على المُبلغ وبصحبته (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة)، وتبين أنهما شريكيه في الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.