الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 6 أجانب في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة "يحملون جنسية إحدى الدول" طرف أول شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – طرف ثان " 6 أشخاص" وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجدهم بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام الأسلحة البيضاء المشار إليها محدثين إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفي المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثاني الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.