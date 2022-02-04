أبرزها تنفيذ 53 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 30 متهما، وتنفيذ 53928 حكم قضائى متنوع ، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 114 قضية مخدرات بإجمالي 116 متهما، 18 متهما هاربا، 15 متهما في أعمال بلطجة، 340 دراجة نارية مخالفة، 28445 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.