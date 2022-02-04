الداخلية توجه قافله لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بحي المحروسة بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحي المحروسة بمدينة السلام بالقاهرة).

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.