ضبط شخص لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وإصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها بالشرقية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وإصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، مُتخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط خاتم معدنى لشعار الجمهورية المقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية –2 أكلاشيه خشبى مقلد منسوب صدوره لجهات حكومية– مجموعة كبيرة من المستندات والأوراق المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.