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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 14 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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