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تداول 294 شاحنة و65 سيارة بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 294 شاحنة و 65 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 197 شاحنة و 13 ملاكي وحركة الواردات 97 شاحنة و 52 ملاكي ومتواجد 7 سفن علي ارصفة الموانئ .

 

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة 52 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 90 شاحنة و 7 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 6 ملاكي ،كما استقبل ميناء السويس السفينة اميرة فارغة قادمة من عدن .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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