شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 294 شاحنة و65 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 294 شاحنة و 65 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 197 شاحنة و 13 ملاكي وحركة الواردات 97 شاحنة و 52 ملاكي ومتواجد 7 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة 52 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 90 شاحنة و 7 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 6 ملاكي ،كما استقبل ميناء السويس السفينة اميرة فارغة قادمة من عدن .