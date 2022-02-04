شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على مدار اليوم واستقرار الأحوال الجوية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، ونتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم سيتسبب في الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتابعت: أنه بدءا من الغد يشهد الطقس حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، وانحصار فرص سقوط الأمطار، وتقتصر على أمطار خفيفة ومتفرقة، منوهة أن محافظات الصعيد تشهد أمطارا خفيفة اليوم، ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة ، منوهة عن استقرار الطقس غدا على جميع أنحاء الجمهورية، وأن حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم سببها منخفض جوي يتحرك من غرب لشرقها، ومن الوارد استمرار المنخفضات الجوية طوال شهر فبراير.