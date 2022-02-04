شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بخط الصعيد طوال إجازة نصف العام الدارسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الإضافية التي تقرر الدفع بها خلال إجازة نصف العام الدراسي، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وتقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، بالإضافة إلى القطارات العاملة يومياً طبقا لجداول التشغيل، وتشمل القطارات الإضافية التي بدأ تشغيلها قطارات أرقام 1936/1937/1938/1939 ومواعيدها كالتالى:

ـ يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة 18:30 مساءً ويصل أسوان 6:30 صباح اليوم التالي .

ـ يقوم القطار رقم 1937 من أسوان 15:00 مساءً ويصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي .

ـ يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة 23:45 مساءً ويصل أسوان 11:55 صباح اليوم التالي .

ـ يقوم القطار رقم 1939 من أسوان 22:30 مساءً يصل القاهرة 10:45 صباح اليوم التالي.