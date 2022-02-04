شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ذروة التقلبات الجوية وأمطار غزيرة بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد تصل ذروتها اليوم الجمعة ، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار وتمتد لأغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس والأمطار اليوم الجمعة ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مما يلى :

أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر

و يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، و شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 1.