شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة المرور بالقاهرة والجيزة رغم سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة المرور سيولة في حركة السير، صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، رغم سقوط الأمطار، مع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حالة السير.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما تميزت حركة السيارات بالسيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسيابا فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح..

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.