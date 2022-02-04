شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على محال الجزارة لمواجهة غش اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم المغشوشة، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم المغشوشة.

وأيد 96% من القراء تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم المغشوشة، بينما عارض 4% من القراء تكثيف حملات الرقابة على محال الجزارة لمواجهة تجار اللحوم المغشوشة.



