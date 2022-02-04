شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد النصر فى المنصورة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد النصر بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الدعوة فى مديرية أوقاف الدقهلية، وذلك على هامش افتتاح الوزارة اليوم 22 مسجدًا، في عدد من المحافظات، من بينها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا ، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 80 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، الذى يفتتحه الوزير، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، وشددت على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد وهو في حدود 10 دقائق للخطبتين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.