شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة مع نشاط محدود لرياح باردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القاهرة والجيزة وضواحيهما سقوط أمطار خفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يصاحبها هبوب رياح باردة، ولم تؤثر هذه الأجواء على الحركة المرورية في الشوارع، والتي بدأت هادئة نظرا لأن اليوم عطلة إسبوعية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.