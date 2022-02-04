شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" ترسم الفرحة بــ181 قرية فى سوهاج × 36 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتجلى بمحافظة سوهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطن على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة قطاعات "الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والطرق"، وغيرها من القطاعات المهمة، حتى أنها وصلت إلى زراعة الأشجار فى الشوارع وفى مقدمتها الأشجار المثمرة.

مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى التى تتم فى 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة، وتهدف إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المختلفة من تعليم، وصحة، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنين، حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتلك المبادرة بلغت استثماراتها 46.7 مليار جنيه، ويتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات والالتزام بمعايير الجودة والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء منها.

وتصل عدد المشروعات التى يتم تنفيذها 1234 مشروعا وعدد المستفيدين من المبادرة فى مختلف القرى يصل إلى 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التى تقدمها المبادرة فى كل المجالات من البنية التحتية ومشروعات الصرف والغاز الطبيعى والصرف الصحى، ومشروعات التبطين وبناء مدارس وإعادة تأهيل منازل ومشروعات المياه والكهرباء، بناء على ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة.



الشوراع-بعد-الرصف-بقرية-أم-دومة



انشاء-7-كباري-اعلى-الترع-خلال-العام-الماضي-(1)



انشاء-30-مجمع-زراعي-بقرى-سوهاج-(1)



انشاء-30-مجمع-زراعي-بقرى-سوهاج-(7)



انشاء-30-مجمع-زراعي-بقرى-سوهاج-(8)



تبطين-47-ترعة-خلال-عام-2021-(5)



تبطين-47-ترعة-خلال-عام-2021-(6)



تبطين-47-ترعة-خلال-عام-2021-(7)



تبطين-47-ترعة-خلال-عام-2021-(8)



تطوير-القطاع-الصحى-بقرى-البلينا-ضمن-حياة-كريمة



حضانات-مستشفى-البلينا-المركزى



حياة-كريمة-لكل-مصرى-ولكل-مصرية



رصف-شوراع-أم-دومة-بطما



كوبرى-البلينا-العلوى-ضمن-ميادرة-حياة-كريمة



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(2)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(6)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(13)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(14)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(15)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(16)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(17)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(18)



مجمعات-خدمة-المواطنين-بمحافظة-سوهاج-فى-عهد-الرئيس-السيسى--(19)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(2)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(8)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(10)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(11)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(12)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(13)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(14)



مشروعات-التنمية-العمرانية-الجديدة-بسوهاج-واخميم-الجديدة-2021--(20)