شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 22 مسجدًا، في عدد من المحافظات، من بينها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و80 مسجدًا صيانة وترميمًا.



وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا

2.الرحمن – طما - سوهاج

3.عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا

مديرية أوقاف الدقهلية

4.النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة

5.الشهيد حسن المتولى – قرية الروضة – مركز الستامونى

6.شهدى الإبراشى – سندوب - المنصورة

7.محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس

8.الجوهرى – عزبة الجوهرى أبو جلال – مركز شربين

9.عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة

10.أبو النصر – عزب العرب – أجا

مديرية أوقاف البحيرة

11.المدينة – المحمودية

12.سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور

13.عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاى البارود

مديرية أوقاف المنوفية

14.التوبة – كفر داوود – مركز السادات

مديرية أوقاف أسيوط

15.النور – قرية النواورة البداري

مديرية أوقاف قنا

16.الشيخ عبد الكريم – فاو بحرى - دشنا

مديرية أوقاف بنى سويف

17.الفتح – البهسمون -اهناسيا

مديرية أوقاف الفيوم

18.محمد النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف الأقصر

19.البروج شرق – حاجر العديسات قبلى - الطود

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1.آل قنبر – جهينة الشرقية

مديرية أوقاف البحيرة

2. خوجة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الغربية

3. الخزرجى – شقرف – طنطا