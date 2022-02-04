شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا
2.الرحمن – طما - سوهاج
3.عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا
مديرية أوقاف الدقهلية
4.النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة
5.الشهيد حسن المتولى – قرية الروضة – مركز الستامونى
6.شهدى الإبراشى – سندوب - المنصورة
7.محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس
8.الجوهرى – عزبة الجوهرى أبو جلال – مركز شربين
9.عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة
10.أبو النصر – عزب العرب – أجا
مديرية أوقاف البحيرة
11.المدينة – المحمودية
12.سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور
13.عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاى البارود
مديرية أوقاف المنوفية
14.التوبة – كفر داوود – مركز السادات
مديرية أوقاف أسيوط
15.النور – قرية النواورة البداري
مديرية أوقاف قنا
16.الشيخ عبد الكريم – فاو بحرى - دشنا
مديرية أوقاف بنى سويف
17.الفتح – البهسمون -اهناسيا
مديرية أوقاف الفيوم
18.محمد النزلة - الشواشنة
مديرية أوقاف الأقصر
19.البروج شرق – حاجر العديسات قبلى - الطود
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
1.آل قنبر – جهينة الشرقية
مديرية أوقاف البحيرة
2. خوجة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف الغربية
3. الخزرجى – شقرف – طنطا