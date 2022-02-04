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بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 22 مسجدًا، في عدد من المحافظات، من بينها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و80 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف سوهاج

1. الشيخ رشاد – بنجا – طهطا 

2.الرحمن – طما - سوهاج 

3.عمرو بن العاص – الصفيحة- طهطا

 

مديرية أوقاف الدقهلية

4.النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة 

5.الشهيد حسن المتولى – قرية الروضة – مركز الستامونى 

6.شهدى الإبراشى – سندوب - المنصورة 

7.محمد سلامة – الربيعة – مركز دكرنس 

8.الجوهرى – عزبة الجوهرى أبو جلال – مركز شربين 

9.عزبة فودة ميت خيرون – مركز المنصورة

10.أبو النصر – عزب العرب – أجا 

 

مديرية أوقاف البحيرة

11.المدينة – المحمودية

12.سليمان رزق – قرية سليمان رزق – جماع – دمنهور

13.عزبة الشارية – جبارس – قرية الشارية – ايتاى البارود

 

مديرية أوقاف المنوفية

14.التوبة – كفر داوود – مركز السادات

 

مديرية أوقاف أسيوط

15.النور – قرية النواورة البداري

 

مديرية أوقاف قنا

16.الشيخ عبد الكريم – فاو بحرى - دشنا

 

مديرية أوقاف بنى سويف

17.الفتح – البهسمون -اهناسيا

 

مديرية أوقاف الفيوم

18.محمد النزلة - الشواشنة

 

مديرية أوقاف الأقصر

19.البروج شرق – حاجر العديسات قبلى - الطود

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1.آل قنبر – جهينة الشرقية 

  

مديرية أوقاف البحيرة 

2. خوجة – مركز كفر الدوار

 

مديرية أوقاف الغربية

3. الخزرجى – شقرف – طنطا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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