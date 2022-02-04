شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": توفير عقار "إيفوشيلد" بمستشفيات العزل لــ5 فئات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان البدء في توفير عقار "إيفوشيلد" الجديد الخاص بعلاج حالات الإصابة بـ كورونا في مستشفيات العزل، بعد إدراجه بالبرتوكول العلاجي الجديد، مؤكدة أن "إيفوشيلد" أحدث علاجات كورونا يستخدم للحالات شديدة نقص المناعة لمرضى الأورام والأمراض المناعية.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عقار إيفوشيلد عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ وطويل المفعول، ويؤخذ عن طريق الحقن وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص خلال عام 2022.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "الدفعة الأولى المكونة من 15 ألف جرعة من عقار إيفوشيلد، التركيبة التي تضم اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول (tixagevimab،cilgavimab) من "أسترازينيكا" لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19".

وأوضح الدكتور حسام حسنى: "مصر أول دولة أفريقية ورابع دولة على المستوى العالم تتلقى عقار إيفوشيلد"، وتابع: "هيئة الدواء المصرية منحت إيفوشيلد تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لكوفيد-19 للبالغين واليافعين (الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا وتزيد أوزانهم عن 40 كيلوجرامًا) ويستهدف العقار الفئات التى تعانى ضعفًا متوسطًا إلى شديد فى المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة".

وأضاف الدكتور حسام حسنى: "بتوفير عقار إيفوشيلد أصبح لدينا الآن قدرة أكبر على توفير حماية للمرضى الذين يعانون نقصًا في المناعة وقال: يعاني حوالي 2% من سكان العالم من المخاطر المتزايدة التى يفرضها عجز الجسم عن توليد استجابة مناعية كافية للتطعيم بلقاح كوفيد-19".

وأشار إلى أن الفئات التي ستحصل على العقار الجديد تشمل مرضى سرطان الدم وغيره من أنواع السرطان ممن يخضعون للعلاجات الكيميائية ومرضى غسيل الكلى ومن يتناولون الأدوية بعد عمليات زراعة الأعضاء أو يتناولون أودية مثبطة للمناعة لأمراض منها التصلب المتعدد والتهاب المفاصل.

وتابع: الأدلة المستجدة تشير إلى أهمية حماية الفئات السكانية المعرضة للخطر من الإصابة بكوفيد-19 لمنع تطور الفيروس، ويعد هذا عاملًا مهمًا وراء ظهور المتحورات مشيرا إلى أن مصر توفر الأدوية الجديدة مجانا لكل المواطنين ويتم توفيرها تحت إشراف طبي ولا يسمح بتوفيرها في الصيدليات حاليا وتابع: "أيضا اللقاح هام في الحماية من كورونا بشكل عام ومتحوراتها المختلفة".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية،ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.