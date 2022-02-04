الإسكندرية فى الشتاء.. إطلالة أوروبية وحكاية عشق تسحر القلوب (صور)

وتشتهر محافظة الإسكندرية بالنوات الشتوية التى تهب عليها سنويا، هى تضرب المحافظة من 18 إلى 20 نوة سنويا، وهى المحافظة الوحيدة التى تتعرض لتلك النوات وتأتى فى كل عام بمواعيد محددة قد تتأخر أو تقدم بضعة أيام ولكنها تظل ثابتة، وقد أطلق الصيادون بالإسكندرية أسماء على تلك النوات، ويرجع اسم كل نوة إلى أهم ما يميزها من الظواهر الجوية المصاحبة لها.

وشهدت الإسكندرية عدة نوات وحالات من التقلبات الجوية المتلاحقة خلال الشهر الماضى، حيث يعد يناير من أكثر أشهر السنة برودة والذى واكب شهر طوبة، وسجلت الإسكندرية معدلات منخفضة فى درجات الحرارة مع صقيع وأجواء من البرد القارس، وتوالت النوات وموجات الطقس السئ المتعاقبة على الإسكندرية، منذ بداية العام ومستمرة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الـ24 ساعة القادمة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها على مسطح البحر المتوسط 50-60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5-3.5 متر، وتسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجة مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، مرجحة السبب إلى تأثر مصر بمنخفض جوى على البحر المتوسط وطبقات الجو العليا، يصاحبه انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة.