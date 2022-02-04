شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار مد المحافظات بالسلع الغذائية تحسبا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد كافة المحافظات بالسلع الغذائية، وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات لمدخه تتجاوز 3 أشهر تحسبا لسقوط أمطار.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير من منافذ صرف السلع التموينية، حيث يتم إتاحة العديد من السلع على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيها شهريا.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.