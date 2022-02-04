شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: خطة متكاملة للأنشطة الطلابية والمسرح خلال إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية وضعت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسى متعددة الأبعاد وذلك فى سبيل تنظيم أنشطة للطلاب.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح ل " الخليج 365 " أن إجازة منتصف العام الجامعى ستشهد أنشطة فيما يتعلق بالكورال والموسيقى بالإضافة إلى المسرح و الجوالة والمشاركة فى مسابقة ابداع التى تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات .

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن الكلية انهت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الليسانس على أن يتم اختتام الماراثون اليوم الخميس لطلاب برامج الساعات المعتمدة مشيرا إلى انتظام اعمال الكنترولات بالكلية لجميع الفرق وذلك لتصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب قبل بداية الفصل الدراسى الثانى .