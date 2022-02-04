شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 8 قوافل دعوية بالمحافظات لنشر الفكر المستنير ومحاربة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 8 قوافل دعوية إحداها بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك ضمن تكثيف جهودها في العمل الدعوي بالمديريات الإقليمية، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

ومن المقرر أن تنطلق 7 قوافل دعوية اليوم إلى مديريات: "المنيا- دمياط - شمال سيناء- الوادي الجديد- المنوفية- أسيوط – البحيرة"، كما تٌطلق الوزارة وفي إطار التعاون المشترك بينها وبين الأزهر الشريف، القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة، وتضم (10) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".





وتضم القافلة الموجهة لمدينة الأمل كلا من: 1. د/ محمد أحمد حامد عبد الصمد - مدير مكتبة السيدة زينب (رضى الله عنها) - مسجد الفاروق عمر

2. د/ حازم حسن عبد البصير محمد - مدرس العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة - مسجد الشهيد حمزة

3. الشيخ/ عمر أحمد يوسف مدني - عضو بمكتب رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش - مسجد عباد الله الذاكرين

4. الشيخ/ أحمد رمضان حسين رمضان - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد فتح الإسلام

5. الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) - مسجد أحباء الشعراوي

6. الشيخ/ أبو حامد عبد الحميد أبو حامد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الصلاح

7. الشيخ/ حسن محمد عبد المعبود - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) - مسجد العرايشية

8. الشيخ/ إبراهيم جمال أحمد إسماعيل - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد أنس بن مالك (الفتح)

9. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) - الهدى

10.الشيخ/ محمود إبراهيم السيد قابيل - واعظ بمنطقة وعظ الغربية - نور الإسلام

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ونشرت نصه عبر موقعها الالكترونى، مشددة على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد وهو في حدود 10 دقائق للخطبتين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.