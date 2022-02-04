شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تجهز غرف عمليات لمواجهة الأمطار المحتملة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت الإدارة العامة للمرور غرف الطوارئ والإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار مرة أخرى، أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الجمعة انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الجمعة سيشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين.